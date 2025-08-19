Sovereign 1913 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 173, welches bei The Coin Cabinet für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.

Erhaltung UNC (41) AU (5) XF (16) VF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (15) MS62 (18) MS61 (3) AU58 (1) DETAILS (1) Service PCGS (27) NGC (12) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Coin Cabinet (20)

Coins of the Realm (1)

DNW (2)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (10)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (1)

HERVERA (1)

Katz (1)

London Ancient Coins (2)

London Coins (4)

Rimon Auctions (4)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)