flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1913 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1913 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1913 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: { "ru": "Skanfil Auksjoner AS" }

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,249,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1913
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1913 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (69)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 213, welches bei Maison Palombo für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 9. November 2023
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum9. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 6. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum6. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Stack's - 17. Mai 2023
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Stack's - 17. Mai 2023
VerkäuferStack's
Datum17. Mai 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1913 S auf der Auktion Attica Auctions - 26. Juni 2022
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1913Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen