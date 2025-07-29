AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1913 S (Australien, Georg V)
Foto von: { "ru": "Skanfil Auksjoner AS" }
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,249,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1913
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionspreise (69)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 213, welches bei Maison Palombo für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum9. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte