flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1907

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1907 S
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
296
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1907 M
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
3245
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1907 P
Durchschnittlicher Preis530 $
Verkauf
058
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1907 M
Durchschnittlicher Preis510 $
Verkauf
020
Kategorie
Jahr
Suchen