Sovereign 1907 P (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1907 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1907 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Tennants Auctioneers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,972,289

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1907
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (58)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1907 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 633, welches bei Numisor für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
773 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 10. April 2025
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
602 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. Mai 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1907 P auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Beliebte Abschnitte
