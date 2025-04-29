Sovereign 1907 P (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1907 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 633, welches bei Numisor für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2016.

Erhaltung UNC (25) AU (5) XF (13) VF (8) F (1) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (9) MS62 (7) MS61 (1) AU55 (2) DETAILS (2) Service PCGS (15) NGC (9)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Auctiones (2)

Baldwin's of St. James's (4)

Bonhams (1)

Coin Cabinet (8)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (1)

Gärtner (2)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Heritage (7)

HERVERA (2)

ibercoin (1)

Katz (1)

Leu (1)

London Coins (4)

Marudhar (1)

Numisbalt (2)

Numisor (1)

Pliego (1)

Soler y Llach (2)

Sovereign Rarities (2)

Spink (2)

St James’s (1)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tauler & Fau (1)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)