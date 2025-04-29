AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1907 P (Australien, Eduard VII)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,972,289
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1907
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Auktionspreise (58)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1907 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 633, welches bei Numisor für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
773 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
602 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte