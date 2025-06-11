AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1907 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC405,034
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1907
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1907 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23325, welches bei Heritage Auctions für 2.760 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
