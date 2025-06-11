1/2 Sovereign 1907 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1907 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23325, welches bei Heritage Auctions für 2.760 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

