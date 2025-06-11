flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1907 M (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1907 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1907 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: WAG online Auktionen oHG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC405,034

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1907
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1907 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1907 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23325, welches bei Heritage Auctions für 2.760 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion NOONANS - 4. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum4. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Coin Cabinet - 4. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Artemide Aste - 3. Juli 2022
VerkäuferArtemide Aste
Datum3. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Artemide Aste - 6. Dezember 2020
VerkäuferArtemide Aste
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. Juni 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion WAG - 10. Februar 2019
VerkäuferWAG
Datum10. Februar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion WAG - 13. Januar 2019
VerkäuferWAG
Datum13. Januar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Soler y Llach - 18. Oktober 2016
VerkäuferSoler y Llach
Datum18. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion HERVERA - 18. Oktober 2016
VerkäuferHERVERA
Datum18. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Auctiones - 19. April 2015
VerkäuferAuctiones
Datum19. April 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1907 M auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Beliebte Abschnitte
