Sovereign 1907 S (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1907 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1907 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,539,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1907
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1907 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (94)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1907 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29456, welches bei Heritage Auctions für 1.293 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 930 USD
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
667 $
Preis in Auktionswährung 525 GBP
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion AURORA - 19. September 2024
VerkäuferAURORA
Datum19. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Numisma - Portugal - 14. Dezember 2023
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1907 S auf der Auktion Chaponnière - 19. November 2023
VerkäuferChaponnière
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
