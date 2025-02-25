AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1907 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,539,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1907
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionspreise (94)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1907 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29456, welches bei Heritage Auctions für 1.293 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
667 $
Preis in Auktionswährung 525 GBP
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
