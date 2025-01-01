flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1905

Goldmünzen

Sovereign 1905 S
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
034
Sovereign 1905 M
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
189
Sovereign 1905 P
Durchschnittlicher Preis810 $
Verkauf
259
