Sovereign 1905 S (Australien, Eduard VII)
Foto von: Jesús Vico
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,778,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1905
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionspreise (34)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30180, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
748 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Januar 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
12
