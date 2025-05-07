Sovereign 1905 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30180, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

