Sovereign 1905 S (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1905 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1905 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Jesús Vico

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,778,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1905
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1905 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (34)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30180, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Tennants Auctioneers - 7. Mai 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
748 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. März 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion HIRSCH - 8. Februar 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Jesús Vico - 8. Juni 2023
VerkäuferJesús Vico
Datum8. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 25. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum25. Mai 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage Eur - 16. Mai 2022
VerkäuferHeritage Eur
Datum16. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 11. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum11. Oktober 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 12. Juli 2020
VerkäuferHeritage
Datum12. Juli 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Spink - 2. Juli 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Januar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Januar 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
