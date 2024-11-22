AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1905 P (Australien, Eduard VII)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,876,193
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1905
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (57)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24025, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juli 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferChaponnière
Datum19. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum30. September 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
