Sovereign 1905 P (Australien, Eduard VII)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24025, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juli 2023.

