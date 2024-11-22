flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1905 P (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1905 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1905 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Tennants Auctioneers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,876,193

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1905
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1905 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (57)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24025, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
630 $
Preis in Auktionswährung 630 USD
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
676 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Tennants Auctioneers - 20. November 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Gorny & Mosch - 5. März 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum5. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Taisei - 10. Dezember 2023
VerkäuferTaisei
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Chaponnière - 19. November 2023
VerkäuferChaponnière
Datum19. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion ibercoin - 22. März 2023
Verkäuferibercoin
Datum22. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Leu - 14. März 2023
VerkäuferLeu
Datum14. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Leu - 6. Dezember 2022
VerkäuferLeu
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 30. September 2021
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Heritage - 30. September 2021
VerkäuferHeritage
Datum30. September 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1905 P auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1905Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen