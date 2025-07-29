Sovereign 1905 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1905 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99080, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (46) AU (12) XF (13) VF (12) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (10) MS62 (17) MS61 (12) AU58 (4) AU55 (2) DETAILS (2) Service NGC (27) PCGS (20) NNC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (2)

BERLINER MÜNZAUKTION (1)

Bonhams (2)

Coin Cabinet (23)

Coins of the Realm (3)

Frühwald (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (19)

HERVERA (1)

ibercoin (1)

London Coins (3)

Nihon (1)

Numisbalt (1)

Numisor (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Pliego (1)

Reinhard Fischer (1)

Rimon Auctions (3)

Roxbury’s (1)

Schulman (1)

Soler y Llach (1)

Spink (5)

St James’s (3)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (1)

Teutoburger (2)

WAG (1)

Wójcicki (2)