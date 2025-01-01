flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1901

Goldmünzen

Sovereign 1901 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
0106
Sovereign 1901 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
0183
Sovereign 1901 P Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis770 $
Verkauf
3164
