Sovereign 1901 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1901 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 104, welches bei MDC Monaco für 800.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2021.

Erhaltung UNC (69) AU (12) XF (11) VF (6) F (1) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS64 (13) MS63 (33) MS62 (8) MS61 (4) AU58 (6) AU55 (1) AU50 (1) DETAILS (1) Service NGC (49) PCGS (23)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (3)

Auctiones (1)

Baldwin's of St. James's (7)

Bonhams (1)

Chaponnière (1)

CNG (2)

Coin Cabinet (9)

CoinsNB (1)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (33)

HERVERA (3)

ibercoin (1)

Jesús Vico (1)

London Coins (1)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (5)

Numisor (2)

Palombo (8)

Pliego (1)

Rauch (1)

Rimon Auctions (1)

Roxbury’s (1)

Soler y Llach (4)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tennants Auctioneers (1)

WAG (2)

WCN (1)