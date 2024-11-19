AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1901 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,889,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1901
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:770 USD
Durchschnittspreis (PROOF):100000 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1901 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 892, welches bei SINCONA AG für 95.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
506 $
Preis in Auktionswährung 5800 NOK
VerkäuferArtemide Aste
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungMS61 CCG
Preis
