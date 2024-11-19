Sovereign 1901 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1901 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 892, welches bei SINCONA AG für 95.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung PROOF (1) UNC (76) AU (20) XF (42) VF (16) F (2) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (30) MS62 (25) MS61 (17) AU58 (7) AU55 (2) XF40 (1) PF66 (1) DETAILS (2) CAMEO (1) Service PCGS (45) NGC (41) CCG (1)

