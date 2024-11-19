flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1901 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1901 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1901 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,889,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1901
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:770 USD
Durchschnittspreis (PROOF):100000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1901 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (161)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1901 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 892, welches bei SINCONA AG für 95.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1500 USD
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 18. Januar 2025
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
506 $
Preis in Auktionswährung 5800 NOK
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Artemide Aste - 27. Oktober 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungMS61 CCG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 8. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Juli 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Juli 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Australien Sovereign 1901 P "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1901Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen