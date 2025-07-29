Sovereign 1901 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1901 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 189, welches bei The Coin Cabinet für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2020.

Erhaltung UNC (74) AU (21) XF (56) VF (20) F (3) VG (1) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS64 (2) MS63 (16) MS62 (32) MS61 (12) AU58 (8) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (1) + (1) Service NGC (41) PCGS (37) CCG (1)

