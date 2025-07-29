flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1901 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1901 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1901 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,987,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1901
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1901 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (183)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1901 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 189, welches bei The Coin Cabinet für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion WAG - 15. Juni 2025
VerkäuferWAG
Datum15. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
722 $
Preis in Auktionswährung 625 EUR
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 8. Dezember 2024
VerkäuferCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Artemide Aste - 27. Oktober 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungMS62 CCG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1901 M "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
