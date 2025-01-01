flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1897

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1897 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis680 $
Verkauf
067
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1897 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis750 $
Verkauf
1274
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1897 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis280 $
Verkauf
046
