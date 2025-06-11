1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 290, welches bei Baldwin's of St. James's für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. November 2017.

Erhaltung UNC (1) AU (24) XF (8) VF (9) F (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU58 (13) AU55 (4) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (3) DETAILS (1) Service PCGS (14) NGC (13) ANACS (2)

