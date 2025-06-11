flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC230,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1897
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:280 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (46)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 290, welches bei Baldwin's of St. James's für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. November 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
387 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Oktober 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 7. Juli 2022
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 7. Juli 2022
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Via - 6. Mai 2022
VerkäuferVia
Datum6. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rzeszowski DA - 10. April 2022
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rzeszowski DA - 10. April 2022
VerkäuferRzeszowski DA
Datum10. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Januar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1897Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen