AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1897 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC230,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1897
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 290, welches bei Baldwin's of St. James's für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. November 2017.
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
387 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
