Sovereign 1897 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,532,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1897
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (67)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27200, welches bei Heritage Auctions für 2.760 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
2160 $
Preis in Auktionswährung 2160 USD
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
