Sovereign 1897 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27200, welches bei Heritage Auctions für 2.760 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.

Erhaltung UNC (40) AU (10) XF (12) VF (3) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS63 (18) MS62 (12) MS61 (6) AU58 (3) AU53 (1) XF40 (2) DETAILS (1) Service PCGS (25) NGC (16)

