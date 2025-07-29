Sovereign 1897 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30047, welches bei Heritage Auctions für 24.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Mai 2025.

