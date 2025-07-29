flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1897 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1897 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1897 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Tennants Auctioneers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC5,130,565

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1897
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Durchschnittspreis (PROOF):24000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1897 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (273)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30047, welches bei Heritage Auctions für 24.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Juli 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
671 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 12. Februar 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion WAG - 15. Dezember 2024
VerkäuferWAG
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 20. November 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. September 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1897 M "Schleierkopf" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 12. September 2025
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum12. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1897Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen