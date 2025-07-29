AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1897 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC5,130,565
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1897
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Durchschnittspreis (PROOF):24000 USD
Auktionspreise (273)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1897 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30047, welches bei Heritage Auctions für 24.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
