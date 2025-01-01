flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1896

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1896 S Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis710 $
Verkauf
055
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1896 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis800 $
Verkauf
0195
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1896 M Schleierkopf
Durchschnittlicher Preis320 $
Verkauf
022
Kategorie
Jahr
Suchen