Sovereign 1896 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22006, welches bei Heritage Auctions für 2.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2025.

Erhaltung UNC (91) AU (11) XF (49) VF (31) Keine Note (13) Erhaltung (slab) MS64 (9) MS63 (24) MS62 (28) MS61 (16) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (1) + (1) Service NGC (46) PCGS (37) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (8)

Bolaffi (1)

Bonhams (1)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (18)

DNW (3)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (2)

GINZA (1)

Goldberg (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (51)

Heritage Eur (2)

HERVERA (1)

HIRSCH (1)

ibercoin (1)

Jesús Vico (1)

Katz (11)

Künker (1)

Leu (3)

London Coins (11)

MDC Monaco (1)

Münzen Gut-Lynt (2)

NOA (1)

Numismática Leilões (2)

Oslo Myntgalleri (3)

Pliego (1)

Reinhard Fischer (2)

Rimon Auctions (8)

Roxbury’s (1)

Schulman (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (4)

Sovereign Rarities (1)

Spink (7)

St James’s (4)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Stephen Album (2)

Tauler & Fau (3)

Tennants Auctioneers (5)

Teutoburger (2)

UBS (1)

VL Nummus (8)

WAG (3)

Warin Global Investments (1)