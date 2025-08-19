AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1896 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: Jesús Vico
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,456,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1896
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionspreise (195)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22006, welches bei Heritage Auctions für 2.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...10
Beliebte Abschnitte