Sovereign 1896 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,544,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1896
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1124, welches bei Roxbury’s Auction House für 2.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. März 2024.
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1081 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
807 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
