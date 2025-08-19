flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1896 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1896 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1896 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Auktionshaus Felzmann

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,544,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1896
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1896 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (55)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1124, welches bei Roxbury’s Auction House für 2.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1081 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
807 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Juli 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Roxbury’s - 22. März 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Holmasto - 16. Dezember 2023
VerkäuferHolmasto
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Leu - 14. Dezember 2023
VerkäuferLeu
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. Juli 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Juli 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 1. Juli 2022
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum1. Juli 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1896 S "Schleierkopf" auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1896Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen