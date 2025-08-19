Sovereign 1896 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1124, welches bei Roxbury’s Auction House für 2.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. März 2024.

Erhaltung UNC (27) AU (5) XF (14) VF (6) F (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (6) MS62 (15) MS61 (3) AU58 (4) XF40 (1) DETAILS (1) + (1) Service PCGS (17) NGC (13)

