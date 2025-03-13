flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC218,946

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1896
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23585, welches bei Heritage Auctions für 1.175 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
415 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Juni 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 4. März 2021
VerkäuferHeritage
Datum4. März 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. Juli 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion V. GADOURY - 16. November 2018
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 27. August 2015
VerkäuferHeritage
Datum27. August 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 13. November 2014
VerkäuferHeritage
Datum13. November 2014
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Chaponnière - 7. Dezember 2013
VerkäuferChaponnière
Datum7. Dezember 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" auf der Auktion Soler y Llach - 20. April 2010
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. April 2010
ErhaltungVF
Preis
