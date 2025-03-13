AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC218,946
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1896
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (22)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23585, welches bei Heritage Auctions für 1.175 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
415 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
