1/2 Sovereign 1896 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1896 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23585, welches bei Heritage Auctions für 1.175 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.

