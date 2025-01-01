flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1889

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1889 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis800 $
Verkauf
0230
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1889 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
1174
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1889 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
024
