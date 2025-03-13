1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34292, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung UNC (3) AU (7) XF (2) VF (8) F (2) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU55 (4) AU53 (1) XF40 (1) DETAILS (2) Service PCGS (6) NGC (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

CHS Basel Numismatics (2)

DNW (1)

Heritage (8)

Herrero (1)

Künker (2)

London Coins (1)

Sovereign Rarities (2)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Westfälische (1)