1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC64,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1889
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34292, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
2280 $
Preis in Auktionswährung 2280 USD
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion DNW - 9. März 2022
VerkäuferDNW
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 21. November 2021
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum21. November 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 22. August 2021
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum22. August 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. September 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. September 2018
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 30. November 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. November 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Künker - 1. Oktober 2015
VerkäuferKünker
Datum1. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 22. September 2015
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2015
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2013
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Herrero - 13. Dezember 2012
VerkäuferHerrero
Datum13. Dezember 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Westfälische - 14. Februar 2012
VerkäuferWestfälische
Datum14. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
