Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 132, welches bei The Coin Cabinet für 41.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.

Erhaltung PROOF (3) UNC (42) AU (27) XF (46) VF (39) F (7) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS63 (6) MS62 (10) MS61 (16) MS60 (4) AU58 (15) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (1) VF35 (2) PF65 (1) DETAILS (1) CAMEO (1) + (1) Service NGC (40) PCGS (26)

