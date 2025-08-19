AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,732,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1889
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 132, welches bei The Coin Cabinet für 41.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
33430 $
Preis in Auktionswährung 52000 AUD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum31. März 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungPF65 CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
