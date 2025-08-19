flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,732,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1889
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Durchschnittspreis (PROOF):43000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (173)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 132, welches bei The Coin Cabinet für 41.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 1. August 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
33430 $
Preis in Auktionswährung 52000 AUD
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 7. Juni 2025
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 30. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum30. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 31. März 2025
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 31. März 2025
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum31. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungPF65 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 24. November 2024
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 29. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Numisbalt - 7. Juli 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1889 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 12. September 2025
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum12. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1889Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen