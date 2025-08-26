flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,262,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1889
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (230)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24131, welches bei Heritage Auctions für 10.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 26. August 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum26. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
880 $
Preis in Auktionswährung 131000 JPY
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 15. Juli 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum15. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 24. Juni 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum24. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 29. April 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum29. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Holmasto - 8. März 2025
VerkäuferHolmasto
Datum8. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
