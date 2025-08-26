Sovereign 1889 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1889 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24131, welches bei Heritage Auctions für 10.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Juni 2024.

