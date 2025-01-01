flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1877

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1877 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis700 $
Verkauf
1271
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1877 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
1160
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1877 M Wappen
Durchschnittlicher Preis850 $
Verkauf
121
Kategorie
Jahr
