1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC140,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1877
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1877 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30022, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
415 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
480 $
Preis in Auktionswährung 480 USD
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 20. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. Mai 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum2. April 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Teutoburger - 23. Mai 2014
VerkäuferTeutoburger
Datum23. Mai 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
VerkäuferGoldberg
Datum1. Februar 2012
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. September 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. September 2011
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2011
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
