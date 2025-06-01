AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1877 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC140,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1877
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1877 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30022, welches bei Heritage Auctions für 6.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
415 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
480 $
Preis in Auktionswährung 480 USD
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. September 2011
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
