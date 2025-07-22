flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,487,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1877
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (159)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1877 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 142, welches bei The Coin Cabinet für 1.850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
643 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Obolos - 20. Juli 2025
VerkäuferObolos
Datum20. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
748 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 11. Mai 2025
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum11. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion GINZA - 12. April 2025
VerkäuferGINZA
Datum12. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Schulman - 26. März 2025
VerkäuferSchulman
Datum26. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Marudhar - 13. Juli 2024
VerkäuferMarudhar
Datum13. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1877 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
