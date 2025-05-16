AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,590,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1877
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:700 USD
Auktionspreise (270)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1877 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 187, welches bei The Coin Cabinet für 1.950 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
962 $
Preis in Auktionswährung 720 GBP
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum6. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
