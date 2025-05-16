flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Tennants Auctioneers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,590,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1877
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1877 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 187, welches bei The Coin Cabinet für 1.950 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Juni 2020.

Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
689 $
Preis in Auktionswährung 575 CHF
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 7. Mai 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
962 $
Preis in Auktionswährung 720 GBP
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Sonntag - 10. Dezember 2024
VerkäuferSonntag
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 6. September 2024
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 6. September 2024
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum6. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion CoinsNB - 27. Juli 2024
VerkäuferCoinsNB
Datum27. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1877 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungMS61 NGC
Zu versteigern
