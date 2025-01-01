flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1876

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1876 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
088
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1876 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
1192
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1876 S Wappen
Durchschnittlicher Preis290 $
Verkauf
01
