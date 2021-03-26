1/2 Sovereign 1876 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1876 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4284, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 240 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2021.

Erhaltung VF (1)