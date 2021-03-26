flag
1/2 Sovereign 1876 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1876 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1876 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC60,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1876
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1876 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4284, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 240 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2021.

Erhaltung
Australien 1/2 Sovereign 1876 S "Wappen" auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
