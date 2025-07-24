AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1876 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,124,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1876
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (191)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1876 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 630, welches bei Classical Numismatic Gallery für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1110 $
Preis in Auktionswährung 1110 USD
VerkäuferClassical Numismatic Gallery
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
123...10
Wo zu kaufen?
