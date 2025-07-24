Sovereign 1876 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1876 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 630, welches bei Classical Numismatic Gallery für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

