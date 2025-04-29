Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1876 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23080, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2011.

Erhaltung UNC (19) AU (17) XF (21) VF (24) F (1) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS63 (2) MS62 (6) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (4) AU53 (2) Service PCGS (16) NGC (13)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (7)

Bolaffi (1)

Cayón (2)

Coin Cabinet (9)

CoinsNB (1)

Downies (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Heritage (16)

Heritage Eur (1)

ibercoin (3)

Karamitsos (1)

Künker (3)

London Coins (9)

Lugdunum (1)

Numismática Leilões (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Roma Numismatics (3)

Sedwick (1)

Soler y Llach (1)

Spink (3)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Tauler & Fau (1)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (4)

VL Nummus (5)

WAG (2)