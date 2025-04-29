AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: Soler y Llach S.L.
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,613,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1876
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (88)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1876 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23080, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
873 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
2220 $
Preis in Auktionswährung 2220 USD
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte