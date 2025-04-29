flag
Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,613,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1876
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (88)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1876 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23080, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
873 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
2220 $
Preis in Auktionswährung 2220 USD
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 20. November 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 14. November 2024
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 8. November 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum8. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion CoinsNB - 30. Juni 2024
VerkäuferCoinsNB
Datum30. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion WAG - 12. November 2023
VerkäuferWAG
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
VerkäuferStack's
Datum28. Februar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1876 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
