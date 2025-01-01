flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1874

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1874 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis660 $
Verkauf
090
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1874 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
069
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1874 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
086
Kategorie
Jahr
