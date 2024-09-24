Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5021, welches bei Cayón Subastas für 1.850 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.

Erhaltung UNC (14) AU (25) XF (13) VF (17) Erhaltung (slab) MS63 (3) MS62 (4) MS61 (4) AU58 (11) AU55 (9) AU53 (2) AU50 (2) Service NGC (19) PCGS (16)

