Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,899,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1874
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (69)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5021, welches bei Cayón Subastas für 1.850 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
630 $
Preis in Auktionswährung 630 USD
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
534 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 8. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tauler & Fau - 3. Mai 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum3. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Numismática Leilões - 20. März 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. März 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auction World - 15. Oktober 2023
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion V. GADOURY - 14. Oktober 2023
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 27. April 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 9. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion MDC Monaco - 4. März 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. März 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum16. Dezember 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Myntauktioner i Sverige AB - 1. Mai 2022
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum1. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
7 Tage kostenlos
