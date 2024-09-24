AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1874 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,899,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1874
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (69)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5021, welches bei Cayón Subastas für 1.850 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
534 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum1. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
