Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2397, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2013.

Erhaltung UNC (21) AU (28) XF (15) VF (19) F (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS63 (4) MS62 (6) MS61 (7) AU58 (12) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (2) DETAILS (2) Service PCGS (25) NGC (15) ANACS (1)

