AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,373,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1874
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (86)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2397, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
675 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
775 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Teutoburger - 16. April 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 6. September 2022
VerkäuferSpink
Datum6. September 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******

Australien Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******

