Sovereign 1874 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,373,000
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1874
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (86)Variante (2)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2397, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2013.
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
775 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
