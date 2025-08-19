flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,373,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1874
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:660 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (90)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33375, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
912 $
Preis in Auktionswährung 675 GBP
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
692 $
Preis in Auktionswährung 613 EUR
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 16. August 2023
VerkäuferKatz
Datum16. August 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juli 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Karamitsos - 19. März 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
