Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33375, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2022.

Erhaltung UNC (14) AU (27) XF (26) VF (20) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS63 (2) MS62 (6) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (15) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (3) Service NGC (21) PCGS (15)

Verkäufer Alle Unternehmen

Attica Auctions (3)

Baldwin's of St. James's (4)

Bolaffi (2)

Bonhams (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (24)

Davissons Ltd. (1)

Goldberg (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (16)

HERVERA (1)

Karamitsos (1)

Katz (1)

Künker (2)

London Coins (6)

Morton & Eden (1)

Münzenonline (1)

Roma Numismatics (1)

Schulman (1)

SINCONA (5)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (3)

St James’s (2)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

UBS (2)

WAG (2)

Warin Global Investments (1)