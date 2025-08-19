AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1874 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,373,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1874
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:660 USD
Auktionspreise (90)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1874 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33375, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
912 $
Preis in Auktionswährung 675 GBP
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
692 $
Preis in Auktionswährung 613 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
