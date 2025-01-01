flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1871

Goldmünzen

Sovereign 1871 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis760 $
Verkauf
2224
Sovereign 1871 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
282
1/2 Sovereign 1871 S Wappen
Durchschnittlicher Preis850 $
Verkauf
030
