Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,814,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1871
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (80)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1871 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 252, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 22.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 930 USD
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auction World - 28. Januar 2024
VerkäuferAuction World
Datum28. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2023
VerkäuferStack's
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Januar 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 5. September 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 22. Juni 2021
VerkäuferStack's
Datum22. Juni 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. September 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. September 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 6. September 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. August 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. August 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. August 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. Juli 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
