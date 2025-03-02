Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1871 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 252, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 22.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.

