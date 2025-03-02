AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1871 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,814,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1871
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (80)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1871 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 252, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 22.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 930 USD
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLondon Coins
Datum5. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. September 2020
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. August 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte