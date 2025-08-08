flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,814,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1871
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Durchschnittspreis (PROOF):480 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (222)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1871 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 463, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
874 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Teutoburger - 6. Juni 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum6. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
744 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2024
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 14. November 2024
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion St James’s - 2. November 2024
VerkäuferSt James’s
Datum2. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Karamitsos - 14. April 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum14. April 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
