Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1871 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 463, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Juni 2016.

Erhaltung PROOF (1) UNC (47) AU (62) XF (73) VF (29) F (4) VG (1) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS63 (4) MS62 (23) MS61 (12) MS60 (1) AU58 (30) AU55 (16) AU53 (5) AU50 (1) PF62 (1) DETAILS (2) Service NGC (53) PCGS (41) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Attica Auctions (1)

Baldwin's of St. James's (11)

Bolaffi (3)

Busso Peus (1)

Coin Cabinet (47)

Coins of the Realm (1)

DNW (1)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Goldberg (6)

Goudwisselkantoor veilingen (3)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (34)

Heritage Eur (1)

HERVERA (2)

Karamitsos (1)

Künker (2)

London Coins (28)

MDC Monaco (1)

Morton & Eden (1)

NOONANS (1)

Numismática Leilões (1)

Numisor (1)

Palombo (1)

Pliego (1)

Rauch (1)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (25)

Roxbury’s (2)

SINCONA (3)

Soler y Llach (4)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (2)

St James’s (4)

Stack's (12)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (1)

V. GADOURY (1)

WAG (2)

Warin Global Investments (4)

Westfälische (1)