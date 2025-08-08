AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1871 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,814,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1871
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Durchschnittspreis (PROOF):480 USD
Auktionspreise (222)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1871 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 463, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
874 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...11
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte