1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1871 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32132, welches bei Heritage Auctions für 8.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

