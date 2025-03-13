flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC180,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1871
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1871 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32132, welches bei Heritage Auctions für 8.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 20. November 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
292 $
Preis in Auktionswährung 230 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 9. Mai 2024
VerkäuferSedwick
Datum9. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. Februar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Dezember 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Dezember 2020
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Januar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 29. Dezember 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. Dezember 2019
VerkäuferHeritage
Datum26. Dezember 2019
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 3. Mai 2019
VerkäuferSedwick
Datum3. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2017
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2017
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion DNW - 18. September 2015
VerkäuferDNW
Datum18. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 29. September 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2014
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
