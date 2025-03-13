AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1871 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC180,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1871
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1871 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32132, welches bei Heritage Auctions für 8.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
292 $
Preis in Auktionswährung 230 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Dezember 2020
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
12
