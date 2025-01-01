flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1857

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1857Geriffelter Rand
Durchschnittlicher Preis910 $
Verkauf
010
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1857Glatter Rand
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1857
Durchschnittlicher Preis2700 $
Verkauf
145
