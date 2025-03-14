flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1857 "Typ 1857-1866" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1857 "Typ 1857-1866" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1857 "Typ 1857-1866" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC537,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1857
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1857 "Typ 1857-1866" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (44)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1857 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 550, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Heritage - 27. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum27. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungG
Preis
550 NZD
Preis in Auktionswährung 550 NZD
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
6900 $
Preis in Auktionswährung 6900 USD
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Künker - 8. November 2024
VerkäuferKünker
Datum8. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion V. GADOURY - 14. Oktober 2023
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion St James’s - 22. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Warin Global Investments - 15. Februar 2022
VerkäuferWarin Global Investments
Datum15. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Spink - 16. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum16. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion SINCONA - 18. Mai 2021
VerkäuferSINCONA
Datum18. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion SINCONA - 20. Oktober 2020
VerkäuferSINCONA
Datum20. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1857 auf der Auktion Sedwick - 1. November 2019
VerkäuferSedwick
Datum1. November 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
