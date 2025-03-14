1/2 Sovereign 1857 "Typ 1857-1866" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1857 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 550, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung UNC (9) AU (5) XF (10) VF (16) F (1) G (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (3) MS62 (5) AU58 (1) AU53 (2) XF45 (6) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (4) Service PCGS (15) NGC (8)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (1)

Baldwin's of St. James's (2)

DNW (1)

Goldberg (4)

HARMERS (2)

Heritage (9)

Jean ELSEN (1)

Künker (5)

London Coins (1)

Mowbray Collectables (1)

New York Sale (1)

Palombo (1)

Rapp (1)

Sedwick (2)

SINCONA (3)

Sovereign Rarities (1)

Spink (2)

St James’s (1)

Stack's (2)

UBS (1)

V. GADOURY (1)

Warin Global Investments (1)