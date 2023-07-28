flag
Sovereign 1857. Glatter Rand (Australien, Victoria)

Vielfalt: Glatter Rand

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1857
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1857 . Glatter Rand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1561, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 66.000 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juli 2023.

Australien Sovereign 1857 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 28. Juli 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. Juli 2023
ErhaltungPROOF
