AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1857. Geriffelter Rand (Australien, Victoria)
Vielfalt: Geriffelter Rand
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC499,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1857
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1857 . Geriffelter Rand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2021, welches bei SINCONA AG für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
