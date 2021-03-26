Sovereign 1857. Geriffelter Rand (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1857 . Geriffelter Rand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2021, welches bei SINCONA AG für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (1) XF (1) VF (7) Erhaltung (slab) MS61 (1) AU58 (1) Service NGC (2)