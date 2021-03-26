flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1857. Geriffelter Rand (Australien, Victoria)

Vielfalt: Geriffelter Rand

Avers Sovereign 1857 Geriffelter Rand - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1857 Geriffelter Rand - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC499,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1857
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1857 Geriffelter Rand - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1857 . Geriffelter Rand. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2021, welches bei SINCONA AG für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
2030 $
Preis in Auktionswährung 2000 CHF
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion Künker - 29. September 2017
VerkäuferKünker
Datum29. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion Künker - 17. März 2017
VerkäuferKünker
Datum17. März 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion iBelgica - 6. Juni 2015
VerkäuferiBelgica
Datum6. Juni 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2015
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion Gorny & Mosch - 7. März 2013
VerkäuferGorny & Mosch
Datum7. März 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion Künker - 15. März 2012
VerkäuferKünker
Datum15. März 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1857 auf der Auktion UBS - 25. Januar 2005
VerkäuferUBS
Datum25. Januar 2005
ErhaltungVF
Preis
