Gulden 1808 HS (Anhalt-Bernburg, Alexius Friedrich Christian)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der anhalt-bernburgischen Münze Gulden 1808 mit Markierung HS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Alexius Friedrich Christian und wurde vom Münzamt in Harzgerode geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 194, welches bei Davissons Ltd. für 280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Mai 2021.

