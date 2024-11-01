Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1891Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1891
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1893Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1893
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    16 $
Lot 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 830
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, Auction 6, Lot 310Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, Auction 6, Lot 310
Sima Srl
  • Date
    October 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 502Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 502
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1117
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2662Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2662
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1950Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1950
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Lot 419
Rio de la Plata
  • Date
    June 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 985
Numismatica Ferrarese
  • Date
    May 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 886Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 886
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R.  Grading/Status: SPL Material Ni
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2428Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2428
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 970
Numismatica Ferrarese
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2313Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2313
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1374Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1374
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 828
Hatria Numismatica
  • Date
    December 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 1994
Katz Auction
  • Date
    December 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lot 768
Numismatica Ferrarese
  • Date
    November 30, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1042Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1042
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Italy 2 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lot 323
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB
