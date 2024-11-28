Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III

Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1454
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    11534 $
Lot 1454 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586306-007 (Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1571
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    5767 $
Lot 1571 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,21 - Rara - Tracce di pulitura e manipolazione, altrimenti migliore di BB (Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1570
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    11534 $
Lot 1570 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,25 - Rara - Lievi segni di contatto, q.FDC (Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 508Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 508
Nomisma Spa
  • Date
    November 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 508 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1905 - Nomisma 1046 AU RR Esemplare di ottima qualita' con fondi speculari. In Slab NGC MS 62 PL n. 6637279-011 Grading/Status: MS 62 PL
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 484
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 484 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1905. Aquila Sabauda. VIDEOTesta a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 2. Molto raro. g. 32,21. Diam. mm. 34,96. Oro. Segni di contatto. Fondi lucenti. Migliore di SPL
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 485
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 485 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1905. Aquila Sabauda. VIDEOTesta a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 2. Molto raro. g. 32,20. Diam. mm. 34,94. Oro. Segni di contatto. Fondi lucenti. Migliore di SPL
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Lot 2054
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Date
    November 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2054 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 100 lire, 1905 R, Rome. 1012 p. frappées. M. 4; G. 2; Fr. 22. Très rare. Petits coups. Nettoyé. Très Beau à Superbe Very Fine - Extremely Fine
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - SINCONA AG, Auction 101, Lot 2933
SINCONA AG
  • Date
    October 27, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2933 ITALIEN. Königreich.   Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 100 Lire 1905 R, Roma. Mont. 3 (R2). Pagani 639. Fr. 22. Selten in dieser Erhaltung / Rare in this condition. Nur 1’012 Exemplare geprägt / Only 1,012 specimens struck. NGC MS62. (~€ 8’020/USD 9’375)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lot 200
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    September 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 200 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1905, Roma. Oro, 32,24 gr. Dritto: Testa nuda a destra; - Rovescio: Aquila araldica coronata, con scudo sabaudo caricato in petto. Gigante 2 Molto raro Bell'esemplare con fondi lucenti e rilievi satinati. Insignificanti segnetti al ciglio del D/ (h. 12), altrimenti q.FDC
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lot 898
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 898 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 100 lire 1905. Pag. (decimali) 638; MIR (Savoia) 1114a. AU. 32.16 g. 35 mm. RR. Proveniente da montatura. MB. Ex Heritage Asta 84, 2024, lotto 7536.
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1445
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1445 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,25 - Rara - q.FDC (Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1448
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1448 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,21 - Rara - Colpetti sul contorno, altrimenti SPL (Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 850Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 850
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1905 - Nomisma 1046 AU RR Esemplare assolutamente di qualità fuori dal comune Grading/Status: qFDC
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auktion 422, Lot 2613
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • Date
    March 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2613 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Victor Emanuel III., 1900-1946.   Hier geht's zur Video-Besichtigung 100 Lire 1905 R, Rom. 29,03 g Feingold. Fb. 22; Pagani 639; Schl. 79. In US-Plastikholder der NGC mit der Bewertung MS 60 (6631826-004). GOLD. RR Nur 1.012 Exemplare geprägt. Vorzüglich-Stempelglanz
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 225
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 225 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 100 Lire 1905, coniati 1012 esemplari, RR Au 35 mm, 32,25 g, fondi speculari (Prooflike), in Slab PCGS MS61PL
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 224
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 224 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 100 Lire 1905, coniati 1012 esemplari, RR Au 35 mm, 32,25 g, in Slab NGC AU58
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.4, Lot 555Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.4, Lot 555
San Martino
  • Date
    March 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 555 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) 100 Lire "Aquila Araldica", 1905, Au, gr (32,25), RR, Gigante 2, SPL+. Sigillato Bazzoni Angelo "molto SPL" Grading/Status: SPL+
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 626
Katz Auction
  • Date
    December 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 626 Italy 100 Lire 1905 R PCGS MS61 PL KM# 39, Fr# 22, N# 50350; Gold (.900) 32.25 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 1012 pcs; A delightful numismatic item with mesmerizing mirror-like fields
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lot 1380
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1380 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Sigillata da Emilio Tevere (19.09.1996 - "SPL+") (Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639)
Italy 100 Lire 1905 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lot 1248
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1248 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,22 - Rara - Lievi tracce di pulitura al diritto, SPL
