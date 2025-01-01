Catalog
Golden coins 50 Francs of Confederation - Switzerland
50 Francs 1955-1959
Year
Mark
Description
Mintage
UNC
Sales
Sales
1955
B
2,000,000
0
0
1958
B
2,000,000
0
0
1959
B
2,000,000
0
1
